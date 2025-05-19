قال المهندس سامي عرفة أبووردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه تجري متابعة مد وتطوير الشبكات بمحافظة جنوب سيناء؛ لتلبية احتياج المحافظة من القوى الكهربائية والمساهمة الفعالة في التنمية، موجهًا بتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في تصريح اليوم، أنه جار إنشاء مراكز لخدمة العملاء بالمدن؛ لتواكب التطور الكبير والطفرة التنموية بالمحافظة.

وأكد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لمستشفى دهب ومستشفى نويبع، وإزالة التعارضات لنقل الكابلات الكهربائية ضمن مشروع التجلي الأعظم، وتوسعات الطرق وكمين النبي صالح بمدينة سانت كاترين، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لمطار سانت كاترين بقدرة 7 ميجاوات.

وتابع: "يجري توصيل التيار الكهربائي لمنطقة الفيروز بطور سيناء، وتوصيل التيار الكهربائي لسكاكين وتحكم مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وتوصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية، وأودية السعال، والنهايات، واسلا وعريق، القاع، إضافة إلى آبار ومحطات تحلية وصرف صحي وتجمعات سكنية".

وأكد أنه جار تنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات لبعض الشبكات، ومنها إحلال عدد 112 برجا هيكليا بالمواصلات بمدن أبو زنيمة وأبو رديس؛ لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وإحلال جميع الموصلات العارية بأخرى عازلة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، وجرى إحلال أعمدة الضغط المنخفض في مدن "طور سيناء، وسانت كاترين، أبورديس، ونويبع".

وأشار إلى تدعيم مدينة دهب بموزع 10 خلايا؛ لتوفير الطاقة الكهربائية لتنمية السياحية بالمدينة، بجانب تدعيم منطقة المشربية والسوق التجاري، لافتًا إلى تدعيم منطقة آبار الوادي بطور سيناء، ومنطقة وادي فيران بموزع حلقي، وتدعيم وتطوير منطقة الرويسات بشرم الشيخ.

وبين أن الشركة تجدول المديونيات المتأخرة على بعض الفنادق السياحية، مؤكدًا استعداد الشركة لتوفير جميع القدرات الكهربائية للمشاريع التنموية والخدمية والقومية في أي وقت.