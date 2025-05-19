الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يصفان الوضع في قطاع غزة بأنه غير مقبول

انتقد قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الحكومة الإسرائيلية بشدة اليوم الاثنين بسبب ممارساتها في قطاع غزة، ووصفوا الوضع بأنه "غير مقبول".

وطالب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، ودعا حماس إلى الإفراج فورا عن جميع الرهائن المتبقين. وأكد أن حل الدولتين فقط يمكن أن يجلب السلام الدائم للمنطقة.

وكررت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تصريحات كوستا، وأكدت مجددا موقف الاتحاد قائلة: "نحن مقتنعون بأن الحل الوحيد هو حل الدولتين". وأكدت أيضا أن المساعدات الإنسانية للمدنيين يجب ألا يتم تسييسها أبدا.

وقال ستارمر إن الوضع في غزة "خطير حقا وغير مقبول ولا يمكن تحمله"، مضيفا أن هناك مناقشات جارية على مستوى رؤساء الدول لإيجاد حل.

وكان القادة يردون على سؤال في مؤتمر صحفي في لندن حول ما إذا كان يمكن تصنيف الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية.

وجاءت تصريحاتهم بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تسعى إلى السيطرة الكاملة على القطاع الساحلي.