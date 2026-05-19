سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الأمريكية يوم الاثنين أنه سيتم نقل مواطن أمريكي مصاب بفيروس إيبولا إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الشخص كان يعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثبتت إصابته بالفيروس في وقت متأخر من مساء الأحد.

وبسبب قصر مدة الرحلات الجوية وخبرة ألمانيا في رعاية مرضى إيبولا، تقرر نقل المصاب إلى ألمانيا برفقة ستة أشخاص آخرين من المخالطين المعرضين لخطر مرتفع. ولم تُكشف أي معلومات بشأن جنسياتهم.

كما لم يتم الإعلان عن الموقع الدقيق للعلاج داخل ألمانيا.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن المصاب طبيب. وأفادت منظمة مسيحية دولية للإرساليات بأن عاملا طبيا أمريكيا أُصيب بالفيروس أثناء علاجه مرضى في مستشفى داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويتعلق التفشي بسلالة نادرة من الفيروس لا يتوفر لها لقاح، فيما يعتبر خطر انتشارها على نطاق أوسع في المنطقة مرتفعا.

ووفقا للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فمن المرجح أن يكون التفشي قد بدأ خلال الأسبوع الثالث من أبريل، لكنه لم يُعلن عنه إلا مطلع مايو.