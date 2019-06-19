بيرو تهزم بوليفيا وتتصدر المجموعة الأولى في كوبا أمريكا مؤقتا

حقق منتخب بيرو فوزًا كبيرًا ومهمًا على حساب منتخب بوليفيا، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2019.

حاول منتخب بيرو التقدم مبكرًا من أجل تحقيق الفوز الأول لهم في البطولة، لكن على عكس المتوقع تقدم المنتخب البوليفي بهدف، بعدما منحتهم تقنية الفيديو ركلة جزاء بعد لمسة يد على كارلوس زامبورانو حولها ميرتينز مورينو لهدف في الدقيقة 28.

ضغط المنتخب البيروفي تواصل، ونتج عنه هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق باولو جيريرو، موقعًا على هدفه الثاني عشر في تاريخ البطولة.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب بيرو النسق الهجومي حتى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق المهاجم جيفرسون فارفان، قبل أن يعزز البديل إديسون فلوريس النتيجة بالهدف الثالث لبيرو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع المنتخب البيروفي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا لحين إقامة مباراة البرازيل وفنزويلا، فيما تتزيل بوليفيا المجموعة بعد خسارة ثانية على التوالي دون نقاط.