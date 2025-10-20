باكستان: إطلاق تحقيق في وفاة مريضين بمستشفى في إقليم خيبر بختونخوا نتيجة حمى الضنك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت إدارة الصحة في إقليم خيبر بختونخوا، بإجراء تحقيق شامل فيما يتردد عن وفاة مريضين في مستشفى بمدينة مردان، نتيجة حمى الضنك.

وجاء هذا التوجيه، الصادر عن مدير إدارة الصحة شاهد الله خان، عقب تقارير من نظام المراقبة والاستجابة المتكامل للأمراض وتزايد الاهتمام الإعلامي بالحالتين، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشتيد برس الباكستانية.

وأوضح مدير إدارة الصحة أن التحقيق في الحالتين بات ضروريا نظرا، لتاريخ حالات الوفاة الناتجة عن أمراض مثل حمى الضنك وكوفيد-19.

ومن المقرر أن يتولى مسئول الصحة الإقليمي في مردان قيادة التحقيق، بمساعدة زملاء من برنامج التدريب على مكافحة الأوبئة ميدانيا.

وسيفحص الفريق السجلات الطبية للمريضين، والتحقق من الرعاية السريرية التي تلقياها، ومراجعة جميع العوامل ذات الصلة لضمان اتباع بروتوكولات علاج حمى الضنك القياسية.