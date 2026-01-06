إدارة ترامب تبدأ محادثات مع شركات النفط الأمريكية بشأن فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت محادثات مع شركات النفط الأمريكية بشأن فنزويلا.

وأوضح المسؤول للأناضول، أن المراسلات بين إدارة ترامب وشركات النفط بدأت فعليا، وأن هذه المراسلات ستستمر.

وأضاف أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الخارجية ماركو روبيو سيقودان هذه المحادثات نيابةً عن الرئيس دونالد ترامب.

والسبت، أعلن ترامب شن هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

والاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة الأمريكية بأولى جلساتها في نيويورك، وتتضمن الاتهامات "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" و"التعاون مع تجار مخدرات".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".