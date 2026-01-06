جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة وينفذ عملية نسف شمالي القطاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار

شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الثلاثاء، سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شرقي قطاع غزة، فيما نفذ الجيش عملية نسف في محافظة الشمال.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، والتي وقعت بمجملها في مناطق سيطرة الجيش وفق الاتفاق.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن مقاتلات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

بينما أطلق سلاح البحرية الإسرائيلي نيرانه بشكل كثيف صوب ساحل المدينة ذاتها، حسب المصادر.

وجنوبي القطاع أيضا، أفادت المصادر بأن آليات الجيش المتمركزة في مناطق سيطرته، أطلقت نيرانها بشكل كثيف صوب منطقة "العلم" جنوب غربي مدينة رفح.

أما وسط القطاع، فذكرت المصادر أن مقاتلة إسرائيلية شنت غارة بمنطقة شرقي مدينة دير البلح، بينما أطلقت مروحية نيرانها العشوائية شرقي مخيم البريج.

وفي أحداث منفصلة بمدينة غزة، شنت مقاتلة إسرائيلية غارة شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق المصادر.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف في مناطق سيطرته شمالي القطاع.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الخروقات ما أسفر عن استشهاد 422 فلسطينيا وإصابة ألف و189 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.