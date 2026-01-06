سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• إعلام فنزويلي قال إن قوات الأمن أطلقت النار على طائرات مسيرة حلقت في محيط القصر دون إذن مسبق

دوت أصوات إطلاق نار، الثلاثاء، في محيط قصر ميرافلوريس الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وذكر إعلام محلي، أن قوات الأمن أطلقت النار على طائرات مسيرة مجهولة الهوية كانت تحلق حول القصر، دون إذن مسبق.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تجول دراجات نارية في المنطقة التي تعالت منها أصوات إطلاق النار.

وذكر مصدر مقرب من الحكومة الفنزويلية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم ضبط الوضع الأمني في محيط القصر الرئاسي وأن الأمر تحت السيطرة، بحسب الإعلام المحلي.

وتسببت أصوات إطلاق النار بحالة من الذعر بين المواطنين سكان المنطقة.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

والاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة الأمريكية بأولى جلساتها في نيويورك، وتتضمن الاتهامات "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" و"التعاون مع تجار مخدرات".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".



