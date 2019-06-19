أحد المشتبه بهم في قضية إسقاط الطائرة الماليزية يؤكد براءته

أصر إيجور جيركين، أحد المشتبه بهم في حادث إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا عام 2014، اليوم الأربعاء على أنه بريء.

وجيركين هو واحد من أربعة من المشتبه بهم تم اليوم إعلان تحريك دعاوى قضائية ضدهم على صلة بإسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، رحلة رقم "إم.إتش.17"، في سماء أوكرانيا عام 2014 .

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية :"لا أنا ولا أي من الانفصاليين الآخرين مسؤول" عن الحادثة.

وأضاف جيركين أنه لن يمتثل للإجراءات القانونية التي تقودها هولندا. وقال :"الميليشيات لا علاقة لها بهذا".

وقذكر فريق من المحققين، بقيادة هولندا، إن جيركين، الكولونيل السابق بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان أعلى قيادة عسكرية للمتمردين الانفصاليين بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا وقت الحادث.