 ألمانيا: وضع جميع العاملين بمجزر آلي في الحجر الصحي عقب تفشي كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا: وضع جميع العاملين بمجزر آلي في الحجر الصحي عقب تفشي كورونا

مصابين الكورونا - ارشيفية
مصابين الكورونا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 10:17 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 10:17 م
قررت الإدارة المحلية في مدينة جوترسلوه شمال غربي ألمانيا مساء اليوم الجمعة وضع جميع العاملين بمجزر تونيس الآلي ومقره بلدة ريدافيدنبروك تحت الحجر الصحي إثر تفشي فيروس كورونا بينهم.

وقالت الإدارة المحلية في جوترسلوه إن الحجر يشمل أيضا إدارة المجزر والإدارة العليا به.

وأضافت الإدارة المحلية للمدينة بأن بعض العاملين يمكنهم قضاء ما يسمى الحجر الصحي أثناء العمل، أي أن تقتصر حركة العامل على التنقل بين البيت ومقر العمل فقط.

وقال متحدث باسم المجموعة الاستثمارية لأكبر مجزر في ألمانيا "تونيس" لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الأمر سينطبق أيضا على الشريك الأكبر في المجزر كليمنس تونيس.

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