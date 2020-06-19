قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن تؤدى صلاة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى الموافق 5 من ذي القعدة 1441هـ 26 يونيو الجاري من مسجد محمد علي بالقلعة، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، وأن يتم نقلها عبر شاشات التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم بعدد محدود من العاملين بالأوقاف والمسجد فقط فيما لا يتجاوز عشرين فردا.



وقال وزير الأوقاف -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن صلاة الجمعة ستكون قاصرة على مسجد محمد علي بالقلعة فقط، لافتا إلى أهمية بالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، سائلا الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.