مرتضى منصور: حسمنا صفقتين من العيار الثقيل في سرية تامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه حسم صفقتين من العيار الثقيل استعدادًا للموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "أشكر أحمد مرتضى وأمير مرتضى بعدما حسمنا صفقتين من العيار الثقيل في سرية تامة دون علم أحد".

وارتبط الزمالك بالعديد من اللاعبين الأجانب حيث يُعد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال للقلعة البيضاء وهم الثنائي التونسي الدولي حمزة المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي التونسي، وآري بابل جناح بريميرو دي أوجستو الأنجولي.

ويمتلك الزمالك في قائمته الحالية أربعة لاعبين أجانب بداية من التونسي فرجاني ساسي والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كاسونجو كابونجو.

وبخلاف الرباعي، لدى الزمالك أيضًا ثلاثة لاعبين أجانب يلعبوا على سبيل الإعارة بداية من حميد أحداد لاعب الرجاء المغربي، والنيجيري معروف يوسف لاعب المقاولون العرب، والإيفواري الشاب رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري.