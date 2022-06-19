مراسل قناة الأهلي: الإصابة تبعد ديانج وأيمن أشرف عن مباراة الزمالك

أكد مراسل قناة الأهلي، أنه تأكد غياب الثنائي أيمن أشرف، وأليو ديانج، لاعبا الفريق، عن مباراة الزمالك في اللقاء المُقرر إقامته في الدوري، بداعي الإصابة.

وذكر مراسل الأهلي أن أيمن أشرف تعرض للإصابة بنزلة برد، أما ديانج فيعاني من الإصابة في الركبة، رغم رغبة اللاعب في المشاركة بلقاء القمة ضد الزمالك.

كما زف مراسل الأهلي خبرا سعيدا بجاهزية الحارس محمد الشناوي لخوض المباراة ضد الزمالك، ولا يعاني من أي إصابة وسيلعب بصفة أساسية.

يدخل الأهلي مباراة اليوم تحت قيادة فنية مؤقتة لسامي قمصان، المدرب المساعد والذي تولى المسؤولية بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن الأهلي في الأيام الماضية، فيما يقود الزمالك في مباراة اليوم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق والذي يخوض مباراته الرابعة أمام الأهلي.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، جمعها من 17 مباراة فقط.