محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة والتجميل ببسيون وكفر الزيات

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمركزي بسيون وكفر الزيات في تجميل مداخل المدن والقرى، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية.

وشنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمتابعة الأستاذ عادل داوود رئيس المدينة، حملة نظافة وتجميل مكبرة، تم خلالها تنظيف ورفع كفاءة (كوبري الدلجمون، الطرق العامة من أول منطقة السرايا حتى نفق الدلجمون، شارع البحر، طريق الجزيرة، طريق جسر النيل، الطرق العامة بقريتي دلبشان، وأبو الغر).

وفي ذات السياق، رفع عمال المركز القمامة والأتربة من أماكن التجميع في (قرية مشلة، قرية كفور بلشاي، قرية إبيار، الدلجمون)، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة بمنطقة الجرن والعوضي بقريتي الدلجمون وإبيار، كما قاموا بتركيب "قاطع ٢٥٠" بوحدة دلبشان لاستيعاب قوة الحمل بالتنسيق مع شركة كهرباء كفر الزيات، في حين قام عمال قسم المتنزهات بتنظيف وري الزراعات بالأحواض وتقليم وتهذيب الأشجار وغسيل الأرصفة والميادين ورش الشوارع بسيارات الرش ودهان البلدورات.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بسيون في أعمال النظافة والتجميل، حيث قامت الوحدات المحلية تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس المدينة بحملة نظافة استهدفت رفع مخلفات القمامة في قرى (أبو حمر، قرية كتامة، نجريج، طريق طنطا بسيون، شارع المدارس ببسيون، الوحدة المحلية بقرانشو والقرى التابعة)، في حين قام عمال قسم التجميل بأعمال التجميل ودهان البلدورات على الطريق الدائري ببسيون.