 بسبب خلافات أسرية.. تجديد حبس 3 أشخاص خطفوا شقيقة طليقة أحدهم بالطالبية - بوابة الشروق
الأحد 19 يونيو 2022 3:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

بسبب خلافات أسرية.. تجديد حبس 3 أشخاص خطفوا شقيقة طليقة أحدهم بالطالبية

مصطفى بكر
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 3:18 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 3:18 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 أشخاص؛ لاتهامهم بخطف شقيقة طليقة أحدهم؛ بسبب خلافات أسرية في الطالبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض سيدة للخطف بأحد شوارع الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن 3 أشخاص اختطفوا سيدة داخل سيارة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المجني عليها هي شقيقة طليقة أحد المتهمين، وأن خلافات تجمعه مع طليقته دفعته لخطف شقيقتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك