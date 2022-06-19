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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 أشخاص؛ لاتهامهم بخطف شقيقة طليقة أحدهم؛ بسبب خلافات أسرية في الطالبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض سيدة للخطف بأحد شوارع الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن 3 أشخاص اختطفوا سيدة داخل سيارة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المجني عليها هي شقيقة طليقة أحد المتهمين، وأن خلافات تجمعه مع طليقته دفعته لخطف شقيقتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.