 إيران: نمتلك 3% من الإمكانات النووية بالعالم - بوابة الشروق
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إيران: نمتلك 3% من الإمكانات النووية بالعالم

(د ب أ)
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 10:23 ص

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن بلاده تمتلك 3% من الإمكانات النووية في العالم، ولكن تم إجراء أكثر من 25% من عمليات التفتيش بها.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأحد عنه القول إن "المنظمات الدولية يجب ألا تسيء استغلال قدراتها".

وأضاف أنه "يجب إجراء عمليات تفتيش في الدول التي تثير الضجة حول إيران".

وصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا على قرار يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات النووية، ويدينها لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.


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