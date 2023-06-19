فلسطين: إصابتان إحداهما حرجة في عملية إطلاق نار بجنين

أُصيب شابان فلسطينيان، مساء اليوم الإثنين 19 يونيو 2023، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال إطلاق قواته النار على مركبة، كانوا يستقلونها في قرية نزلة الشيخ زايد جنوب غرب جنين.



وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانٍ مقتضب، وصول إصابتين، إحداهما بحالة حرجة، إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إطلاق النار عليهما في بلدة يعبد.



من جانبها، أعلنت منظمة إنقاذ بلا حدود «الإسرائيلية»، إصابة جنديين من جيش الاحتلال برصاص زملائهما، خلال إطلاق النار نحو المركبة الفلسطينية.



وقالت المنظمة في بيان مقتضب إن «قوة من جيش الاحتلال، أطلقت النار وحيّدت شخصين، بعد اشتباه بمحاولة دهس في منطقة نزلة زايد، كما أُصيب جنديان من الجيش بجروح طفيفة أثناء عملية التحييد».



يذكر أن عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها اليوم أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل، هم: خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، وأحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، إضافة لإصابة نحو 100 مواطن، بعضهم بجروح حرجة، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.



وعبرت مصر، عن إدانتها للاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن مصر تدين الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين.



وأكد البيان، رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.