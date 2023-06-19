القبض على 7 أشخاص بحوزتهم مخدرات قبل ترويجها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 7 متهمين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة "حشيش، آيس، هيروين"، قبل ترويجها في القاهرة.

بدأت الواقعة، عندما ضُبط شخصان حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مُستقلان سيارة أجرة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وفي مدينة بدر ضُبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة "بدون تراخيص، قيادة أحدهم"، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلوجرام، وهاتف محمول.

وفي سياق متصل، ضُبط أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة، وبحوزته كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلوجرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وميزان حساس.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، أُلقي القبض على أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو و200 جرام، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارات لسهولة التنقل.