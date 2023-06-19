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روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 10:27 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 10:27 م

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، عن أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 29 يونيو الجاري بشأن مسألة إمداد كييف بالأسلحة.

وقال بوليانسكي، عبر قناته في تطبيق تيليجرام: "طلبنا اليوم عقد اجتماع في 29 يونيو بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وآثارها على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف "من المتوقع أن يبدأ الاجتماع في تمام العاشرة بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت جرينتش). سنحاول العثور على مسؤول يمكنه بحث هذا الملف بموضوعية ومهنية".

وسبق أن حذرت روسيا مرارا، على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مؤكدة أي شحنة أسلحة تدخل الأراضي الأوكرانية ستكون هدفا مشروعاً للقوات الروسية.

وأشارت إلى أن إمداد كييف بالأسلحة لا يسهم في إحراز أي تقدم أو نجاح للمحادثات الروسية - الأوكرانية، وإنما سيكون له تأثير سلبي.


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