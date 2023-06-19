لحظة تفجير مدرعة إسرائيلية خلال العدوان على مخيم جنين

بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة، تُظهر لحظة تفجير مدرعة إسرائيلية، من بين المدرعات التي كانت تشارك في العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم جنين.

وأظهر اللقطات، لحظة تحرك جيب عسكري إسرائيلي، انفجرت فيه عبوة ناسفة شديدة الانفجار، ما أسفر عن تدميره بالكامل.

ولم تمنع المواصفات المصفحة للمدرعة الإسرائيلية، من تسجيل إصابات خطيرة في صفوف قوات الاحتلال، حيث أصيب ستة جنود، يمثلون جميع من كانوا على متن المدرعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين بينهم 6 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

والشهداء هم الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما).

وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان، إن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 12 إصابة بينها إصابتان حرجتان إحداهما لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 16 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال، منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقصفت طائرة حربية من طراز «أباتشي» أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.