أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران تستهدف وسط إسرائيل ويجري العمل على اعتراضها.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر، وذلك عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف مناطق شمال إسرائيل.

وأفادت «العربية الحدث» برصد إطلاق لصواريخ من إيران تجاه شمال الأراضي المحتلة، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات في سماء تل أبيب مع اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا إيرانيا استهدف منطقة الشمال وسقط في منطقة مفتوحة.

ومن جانبها، قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن صفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة، عقب إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه تل أبيب والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، فجر الثلاثاء، أن عمليات الطيران الحربي تتواصل على متن حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» لدعم عملية «الغضب الملحمي»، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات تبحر عبر البحار الإقليمية لتنفيذ مهامها.