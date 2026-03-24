التلفزيون الإيراني: أطلقنا دفعة صاروخية جديدة تجاه إسرائيل وإصابات محققة في تل أبيب

أعلن التلفزيون الإيراني، عن إطلاق دفعة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة، لافتا إلى أن التقارير تشير إلى إصابات صاروخية محققة في تل أبيب ووسط الأراضي المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، وفقا لما أوردته «سكاي نيوز عربية»، إلى أن صفارات الإنذار دوّت في 121 موقعا إسرائيليا إثر رصد الهجوم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، أن صاروخا أطلق من إيران باتجاه إسرائيل سقط في مناطق مفتوحة.

ونشرت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، مقطع يوضح عبور الصواريخ الإيرانية من بين الصواريخ الاعتراضية في تل أبيب.

وأفادت «الحدث» بسقوط شظايا متفجرة في مستوطنة بات يام جنوب تل أبيب.