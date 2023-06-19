وزير الخارجية السعودي يجدد موقف بلاده الداعم للسودان والسعي لإيجاد حل سياسي للأزمة

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله التأكيد على حرص بلاده على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلة سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة، مشيراً إلى استضافت المملكة لأطراف النزاع في جدة في مايو الماضي بمبادرة سعودية أمريكية لحث طرفي الصراع على الحوار لخفض مستوى التصعيد في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال مشاركة بن فرحان في مؤتمر المانحين للسودان رفيع المستوى 2023، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة بين السعودية، قطر، مصر، ألمانيا، منظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال بن فرحان " نجتمع اليوم والشعب السوداني يتطلع إلى ما سيسفر عنه مؤتمر المانحين للسودان من تعهدات يَطمح أن يتم تقديمها عاجلاً لتعينه على مواجهة التحديات الإنسانية والظروف القاسية التي يعيشها، خاصة مع تفاقم المعاناة بسبب الأحداث التي يشهدها السودان ".

وأكد أهمية استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية، مطالباً في هذا الشأن بتعزيز الجهود لحث الجميع على تقديم الدعم اللازم لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.