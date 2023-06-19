أسوان: رفع درجة الإستعداد القصوى لاستقبال عيد الاضحي

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على رفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد؛ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجة المحافظ، بقيام الوحدات المحليات وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كل الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة بإجمالي 1381 مسجدا و146 ساحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

وكلف المحافظ، بتنفيذ كل أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات؛ لضمان الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع؛ حرصا على صحة وحياة المواطنين، فضلا عن التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز البلدية، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات والأسواق، مع تكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، وتوفير جميع المستلزمات من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية بالأسعار المناسبة.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، أنه بناءً على تعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رفعت المديرية درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار غرفة عمليات المديرية والإدارات التابعة لها في عملها خلال 24 ساعة؛ لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة لطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية لدى فروع الشركة بسعر 195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيها للكيلو، مع طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة، ولحوم الخراف المجمدة.