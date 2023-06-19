نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات منظومة حصر وإدارة أصول أملاك الدولة

التقى بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، المهندس محمد موسى مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربي، والمهندس محمد عبد العزيز بوزارة الاتصالات، لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة والمستجدات الخاصة بتفعيل المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، التي يتم ترجمتها على مستوى المحافظات، وبالتنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار نائب المحافظ، إلى الجهود التي يتم تنفيذها في هذا الشأن تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مؤكدًا أن هناك خطوات وإجراءات نفذتها المحافظة في مجال تطبيق منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة، ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



فيما تمت مناقشة وعرض التكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وهو الذي سبقه اجتماع للوفد مع مديري الإدارات والجهات المختصة بحصر أصول الدولة، واستعراض الهدف الرئيسي من المنظومة، وذلك من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة؛ لاستثمار هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كل القطاعات.