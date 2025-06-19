 أثينا: انتهاء عملية إجلاء 16 يونانيا من إيران بنجاح في ظل ظروف بالغة الصعوبة - بوابة الشروق
الخميس 19 يونيو 2025 1:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أثينا: انتهاء عملية إجلاء 16 يونانيا من إيران بنجاح في ظل ظروف بالغة الصعوبة

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 يونيو 2025 - 1:12 م | آخر تحديث: الخميس 19 يونيو 2025 - 1:12 م

أعلنت وزارة الخارجية في أثينا، اليوم الخميس، الانتهاء من عملية لإجلاء 16 مواطنا يونانيا من إيران، بنجاح في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، بأن عملية إجلاء اليونانيين الـ16 برا من إيران إلى أذربيجان، تمت بمساعدة السفارتين اليونانيتين في طهران وباكو، "في ظل تصاعد الأعمال العدائية مع إسرائيل".

وجاء في بيان صادر عن الخارجية اليونانية، أن وزارة الخارجية والسلطات الدبلوماسية اليونانية في المنطقة، تبذل قصارى جهدها لضمان إعادة المواطنين اليونانيين بأمان.

وأشارت الصحيفة، إلى إجلاء 140 يونانيا آخرين من إسرائيل هذا الأسبوع.

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