نتنياهو: تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا ولكنه قد يكون نتيجة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا ولكنه قد يكون نتيجة، قائلا: "مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه هي مسألة تخص الشعب الإيراني ولا بديل عن ذلك".

وردا على سؤال عن احتمال اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال نتنياهو، في تصريحات له نقلتها قناة "الجزيرة"، اليوم الخميس: "تعليماتي أنه لا توجد حصانة لأي شخصية في إيران".

وأضاف: "من الواضح أن النظام في إيران يتأثر لأننا نقوم باستهداف رموزه".

وأكد مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على مستوى الدفاع من خلال منظومة ثاد، مردفا: "وطياروها يساعدوننا على اعتراض المسيرات".