البرلمان الأوروبي يؤيد خطة للحد من التجارة غير المشروعة في الكلاب والقطط

أيد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إجراءات تهدف إلى ضمان تزويد جميع الكلاب والقطط في الاتحاد الأوروبي بشرائح إلكترونية للتعريف بها، وذلك في إطار جهود الحد من التجارة غير المشروعة بهذه الحيوانات.

ومن المقرر تسجيل هذه الحيوانات الأليفة في قاعدة بيانات.

وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، بيتر ليسه، إنه يتم فصل مئات الآلاف من الجراء عن أمهاتهم في وقت مبكر جدا ولا يتم تطعيمهم. وأضاف أن ذلك يتيح انتشار أمراض قد تنتقل إلى البشر.

وجاء موقف البرلمان استجابة لاقتراح من المفوضية الأوروبية بشأن وضع لوائح موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتنظيم تربية الحيوانات الأليفة، تتضمن شروطا دنيا تتعلق بمساحة الإيواء، والإضاءة الطبيعية، والتريض، ودرجات الحرارة.

ومن المقرر فرض قيود على تربية هذه الحيوانات وبيعها.

كما تتضمن اللوائح أيضا حظرا على تشويه الحيوانات، مثل بتر الذيل أو الأذنين، وحظرا على بعض أنواع مقاود السير المستخدمة لتقييدها.