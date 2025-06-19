ألونسو يلوم الحرارة والملعب في التعادل مع الهلال

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تحدث تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد عن تعادل فريقه مع الهلال السعودي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية.

وفشل الهلال في الحفاظ على تقدمه بهدف عن طريق مهاجمه الشاب جونزالو، ليتعادل بمثله الهلال عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء.

ورغم حصول الريال على ركلة جزائية في الدقيقة الأخيرة من المباراة إلا أن تصدي الحارس المغربي ياسين بونو لتسديدة الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي أبقى النتيجة متعادلة.

وأوضح ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن حرارة الأجواء في ميامي أثرت على أداء اللاعبين.

وأضاف أن البرازيلي فينيسيوس جونيور شعر بتقلصات عضلية نتيجة الإرهاق والأجواء، مؤكدا أنه تم استبدال المدافع أسينسيو لمعاناته من تأثير الطقس أيضاً.

وأوضح المدير الفني الجديد للفريق الملكي، أنه لم يتفاجأ من مستوى الهلال، لأنه يعرف أنه الفريق الأفضل في السعودية، ويضم لاعبين مميزين ومعروفين.

يذكر أن الريال يلتقي في الجولة المُقبلة مع باتشوكا المكسيكي، بينما يلعب الهلال مع سالزبورج النمساوي.