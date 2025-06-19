بدء الموجة الثالثة عشرة من عملية «الوعد الصادق 3» بهجوم صاروخي إيراني واسع

بدأت قبل قليل الموجة الثالثة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، عبر إطلاق صواريخ باليستية ثقيلة بعيدة المدى، استهدفت مواقع في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت به وكالة مهر الإيرانية.

وأكدت الوكالة أن القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية نفذت هجمات صاروخية جديدة ضمن إطار العملية، مستهدفة مناطق حيوية في الداخل الإسرائيلي.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة "تل أبيب" وعدة مستوطنات في غلاف غزة، نتيجة سقوط صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية.

فرض قيود إعلامية إسرائيلية

وأعلنت هيئة الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرض حظر رسمي على وسائل الإعلام العبرية، يمنع نشر أي تفاصيل أو صور تتعلق بالهجمات الصاروخية. كما شددت السلطات على مراقبة منصات التواصل الاجتماعي لمنع تداول الصور والفيديوهات المتعلقة بالهجمات.

تسلل مسيّرات إيرانية إلى شمال فلسطين المحتلة

في تطور لافت، ذكرت قناة الجزيرة أن صفارات الإنذار انطلقت للمرة الثانية شمال الأراضي المحتلة بسبب تسلل مسيّرات إيرانية، ما يزيد من القلق الأمني داخل الكيان.

جلسة طارئة لحكومة الاحتلال عن بُعد خوفاً من الهجمات

وأفادت القناة 14 العبرية أن الحكومة الإسرائيلية عقدت جلسة طارئة مساء اليوم لمناقشة تداعيات الهجمات الإيرانية، إلا أن التهديدات المستمرة حالت دون تجمع الوزراء في مكان واحد، فتم الاجتماع عبر الاتصال عن بعد من مواقع متفرقة داخل الكيان.

تأثر عمال أجانب في العراق من الهجمات

تداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر حالة من القلق والذهول بين عمال صينيين في العراق، مع تحليق الصواريخ الإيرانية فوق رؤوسهم في طريقها نحو الأراضي المحتلة، ما يعكس اتساع رقعة التوتر في المنطقة.