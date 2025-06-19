أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين محمد أحمد سلامة، عضو مجلس الإدارة قائمًا بأعمال رئيس النادي، خلفًا لمحمد مصيلحي، الذي تقدم باستقالته قبل عدة أيام.

وقدم أحمد عبد المجيد، نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري استقالته بشكل رسمي مساء اليوم الخميس من منصبه، كما قام محمود القاضي، عضو مجلس الإدارة بنفس الأمر.

وجاء في بيان رسمي من نادي الاتحاد السكندري: "وفقًا لنص المادة 57 من لائحة النادي والتي تنص على: إذا خلا منصب الرئيس يتولى النائب اختصاصاته لحين شغل المنصب بالانتخاب في أول جمعية عمومية وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتم التصويت داخل مجلس الإدارة على من يشغل المنصب لمباشرة اختصاصاته لحين انعقاد الجمعية العمومية الشغل المناصب الشاغرة".

وأتم النادي بيانه: "قد صوت مجلس الإدارة، وتم الاستقرار على قيام محمد أحمد سلامة بأعمال رئيس النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة لنادي الاتحاد السكندري وكذلك تكليفه أيضا متحدثا رسميا باسم النادي".