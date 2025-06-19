قيادي شيعي عراقي: سنستهدف كل أمريكي بالمنطقة في حال استهداف خامنئي

حذر زعيم فصيل شيعي عراقي مسلح، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية باستهداف كل من يحمل الجنسية الأمريكية في المنطقة في حال استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي.

وخاطب الشيخ أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة على منصة "إكس"، قائلا إن لمستم شعرة من الإمام الخامنئي ستكونون أنتم وحلفاؤكم وأذنابكم تحت ملاحقتنا ونيراننا في كل منطقتنا الإسلامية.

وأضاف: "لن يسلم منكم عسكري أو دبلوماسي بل كل من يحمل جنسيتكم في منطقتنا وكل مصالحكم المباشرة وغير المباشرة ستكون أهدافا مشروعة".

وشدد الكعبي: "نحن لانخاف الموت ولا التهديدات".