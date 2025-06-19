برلمان فنلندا يوافق على الانسحاب من معاهدة الألغام الأرضية المضادة للأفراد

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وافق برلمان فنلندا على الانسحاب من معاهدة حظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، لتنضم بذلك إلى عدد من جيرانها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) .

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة التليفزيون الفنلندية اليوم الخميس، تم اعتماد مشروع القرار بأغلبية 157 صوتا مقابل 8 أصوات، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الإخطار الرسمي الذي توجهه فنلندا إلى الأمم المتحدة.

واتخذت جمهوريات البلطيق — لاتفيا وليتوانيا وإستونيا — قرارات مماثلة بالفعل، وكذلك بولندا.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفنلندي قد وافقت على هذه الخطوة فى أبريل/نيسان الماضي.

ويرى الجيش الفنلندي أنه بحاجة إلى الألغام الأرضية للدفاع عن البلاد.

ويُذكر أن معاهدة أوتاوا دخلت حيز التنفيذ في مارس 1999، وتحظر استخدام الألغام الأرضية وتخزينها وإنتاجها ونقلها.

ووقعت فنلندا على المعاهدة في عام 2012. أما الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وباكستان، فلم توقع عليها.