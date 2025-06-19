الخارجية الأمريكية: نخطط لحالات طوارئ لمساعدة مواطنينا على مغادرة إسرائيل

وجهت السفارة الأمريكية لدى تل أبيب، جميع موظفيها وأفراد عائلاتهم داخل إسرائيل، والضفة الغربية، وغزة، بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر، وذلك نظرًا للوضع الأمني الراهن، والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إنها تخطط لـ«حالات طوارئ» لمساعدة المواطنين الأمريكيين على مغادرة إسرائيل.

Israel, West Bank, and Gaza: As a result of the current security situation and ongoing conflict between Israel and Iran, the U.S. Embassy directed all U.S. government employees and their family members to continue to shelter in place until further notice.



The Department of… pic.twitter.com/eMJyRazJun — Travel - State Dept (@TravelGov) June 19, 2025

وفي اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أطلقت طهران دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبانٍ.

في حين، استمرت حالة الترقب بشأن الموقف الأمريكي من التدخل في الحرب دعما لإسرائيل، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يفضل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنهم ليسوا متأكدين تماما من إمكانية انضمام الجيش الأمريكي لهم للقيام بهجمات على إيران.

وأضافت المصادر ذاتها أن انضمام الولايات المتحدة للهجوم على إيران قد يؤدي لتقصير أمد العمليات، لكنها شددت على أن إسرائيل مستعدة لمواصلة مهاجمة إيران حتى مع عدم مشاركة الولايات المتحدة.