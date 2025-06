الخارجية الأمريكية: نخطط لحالات طوارئ لمساعدة مواطنينا على مغادرة إسرائيل

وجهت السفارة الأمريكية لدى تل أبيب، جميع موظفيها وأفراد عائلاتهم داخل إسرائيل، والضفة الغربية، وغزة، بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر، وذلك نظرًا للوضع الأمني الراهن، والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إنها تخطط لـ«حالات طوارئ» لمساعدة المواطنين الأمريكيين على مغادرة إسرائيل.

Israel, West Bank, and Gaza: As a result of the current security situation and ongoing conflict between Israel and Iran, the U.S. Embassy directed all U.S. government employees and their family members to continue to shelter in place until further notice.



