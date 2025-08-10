خارجية العراق تُبلِغ السفير البريطاني باعتراضها على تصريحات مخالفة للأعراف الدبلوماسية

أبلغت وزارة الخارجية العراقية رسمياً، اليوم الأحد، سفير المملكة المتحدة عرفان صديق باعتراضها الشديد على التصريحات الإعلامية الأخيرة الصادرة أول أمس الجمعة، والتي تعتبرها حكومة العراق "مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشئون الداخلية للدولة".

وأعرب وكيل الوزارة للشئون الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، في اجتماع عُقد في مقر الوزارة اليوم، عن قلق الحكومة العميق، مؤكدا مجدداً أن "هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والامتناع عن التدخل في شئونها الداخلية".

وحثت حكومة العراق السفير على الامتناع عن أية تصريحات أو أنشطة أخرى من هذا النوع، والتصرف بما يدعم العلاقات الودية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.