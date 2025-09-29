وزير الخزانة البريطانية: الحروب والرسوم الجمركية تؤثر سلبا على توقعات الاقتصاد البريطاني

حذرت وزيرة الخزانة البريطانية، اليوم الاثنين، من أن "الرياح العالمية المعاكسة" الناجمة عن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده قد أضعفت التوقعات الاقتصادية لبريطانيا منذ فوز حزب العمال الحاكم بالسلطة العام الماضي.

وقالت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، في المؤتمر السنوي لحزب العمال بمدينة ليفربول إن خططها الاقتصادية يجب أن تكون "مناسبة لعالم يسوده عدم اليقين"، في إشارة إلى أنها سترفع الضرائب في ميزانية الخريف المقرر إعلانها في 26 نوفمبر.

وأضافت ريفز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل إلقاء الخطاب: "لقد تغير العالم في العام الماضي، ولسنا بمنأى عن هذا التغيير. سواء كانت حروبا في أوروبا والشرق الأوسط، أو زيادة في الحواجز التجارية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، أو ارتفاع تكلفة الاقتراض العالمية، فنحن لسنا بمنأى عن أي من هذه الأمور".

ومنذ إنهاء حكم حزب المحافظين الذي استمر 14 عامًا في يوليو الماضي، واجه حزب العمال صعوبة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي وعد به. فلا يزال التضخم مرتفعا، والتوقعات الاقتصادية ضعيفة، مما يحبط الجهود المبذولة لإصلاح الخدمات العامة المتهالكة وتخفيف تكلفة المعيشة على المواطنين.

وتعهد حزب العمال خلال الانتخابات بعدم زيادة الضرائب على العمال، لكنه رفع الرسوم المفروضة على أصحاب العمل منذ ذلك الحين.

وأوضحت ريفز أنها "عازمة على عدم زيادة الضرائب الرئيسية التي يدفعها العمال"، دون استبعاد أي زيادات ضريبية على الإطلاق.

في خطابها، الذي قاطعه تصفيق حار متكرر من مئات أعضاء حزب العمال، ومتظاهر واحد مؤيد للفلسطينيين، خففت ريفز تقييمها الرصين للوضع المالي للبلاد بلمسة من التفاؤل. وسلطت الضوء على استثمارات الحكومة في الدفاع والنقل والطاقة والتعليم، مشيرة إلى أنها تحدث فرقا لملايين الناس.

كما تعهدت الوزيرة بالقضاء على بطالة الشباب المستمرة، قائلة إن كل من يقل عمره عن 25 عامًا ويعاني من البطالة منذ 18 شهرا سيعرض عليه عمل مدفوع الأجر مضمون.