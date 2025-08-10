توقف حركة قطارات الطلقة في غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة جي أر ويست المشغلة لقطارات الطلقة في غرب وجنوب غرب اليابان، توقف حركة القطارات اليوم الأحد؛ بسبب الأمطار الغزيرة.

وأكدت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إلغاء حركة القطارات على خط سانيو شيناكنسين بين محطتي هيروشيما وهاكاتا، عقب توقفها الساعة الواحدة ونصف مساء بالتوقيت المحلي.

كما تأخرت القطارات بين شين - أوساكا وهيروشيما.

ويتواصل هطول الأمطار على مقاطعة فوكوكا بجنوب غرب اليابان بمنطقة كيوشو شمال البلاد، وفي مقاطعة ياماجوشي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، من وقوع انهيارات أرضية وفيضانات.