أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني ، أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت اليوم عملية دقيقة استهدفت مقر قيادة وسيطرة واستخبارات عسكرية إسرائيلية، إلى جانب هدف حيوي آخر، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي غير القانوني" على إيران.

وأوضح عراقجي، في منشور له، أن موجة الانفجار الناجمة عن القصف تسببت في أضرار سطحية طفيفة بمستشفى سوروكا العسكري القريب، والذي كان قد تم إخلاؤه إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن المستشفى يُستخدم أساسًا لعلاج الجنود الإسرائيليين المشاركين في العمليات العسكرية على قطاع غزة، حيث ألحقت إسرائيل دمارًا واسعًا بـ94% من المستشفيات الفلسطينية هناك.

وشدد عراقجي على أن "النظام الإسرائيلي، وليس إيران، هو من بدأ سفك الدماء"، مؤكدا أن مجرمي الحرب الإسرائيليين هم من يستهدفون المدنيين والمستشفيات، فيما قُتل المئات من الإيرانيين الأبرياء بدم بارد منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

واختتم عراقجي منشوره بتحذير موجه للإسرائيليين بضرورة الامتثال لأوامر الإخلاء والابتعاد عن المواقع العسكرية والاستخباراتية، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل ضرب أهداف عسكرية حتى يتوقف العدوان ويُحاسب المسؤولون عنه.

Earlier today, our powerful Armed Forces accurately eliminated an Israeli Military Command, Control & Intelligence HQ and another vital target.



The blast wave caused superficial damage to a small section of the nearby, and largely evacuated, Soroka Military Hospital. The… pic.twitter.com/39tOeRtgYG