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استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، لأقوال البلوجر محمد شاكر، الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي" ومدير أعماله، لاتهامهما ببث فيديوهات تخدش الحياء العام، وحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بقصد التعاطي.

وأنكر المتهمان أمام النيابة حيازتهما للسلاح أو المواد المخدرة بقصد التعاطي، فيما أكد "شاكر" أنه يعمل في مجال الميديا وبث "لايفات" ترفيهية عبر "تيك توك"، وأنه لا يقصد خدش الحياء العام أو الإساءة للمجتمع.

وأوضح أنه يتربح من الهدايا التي يتلقاها من المتابعين خلال بث الفيديوهات.

وأمرت النيابة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه، بعد ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش - الآيس"، فيما قررت حجزهما لحين استكمال التحقيقات