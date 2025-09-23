الأمين العام للأمم المتحدة يحذر قادة العالم من عصر الاضطرابات المتهورة

في ظل تعرض السلام والتقدم العالميين للحصار، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، زعماء العالم اليوم الثلاثاء إلى أن يختاروا مستقبلا تسود فيه سيادة القانون على القوة الغاشمة، وتتحد فيه الأمم بدلا من التنافس على المصالح الذاتية.

وقال الأمين العام إن مؤسسي الأمم المتحدة واجهوا نفس الأسئلة قبل 80 عاما، لكنه أخبر زعماء العالم الحاليين في افتتاح اجتماعهم السنوي في الجمعية العامة أن الاختيار بين السلام أو الحرب، القانون أو الفوضى، التعاون أو الصراع، "أكثر إلحاحا، وأكثر ترابطا، وأكثر قسوة."

وقال في خطابه السنوي عن "حالة العالم": "لقد دخلنا عصرا من الاضطرابات المتهورة والمعاناة الإنسانية المتواصلة".

وأضاف: "إن ركائز السلام والتقدم تنهار تحت وطأة الإفلات من العقاب، وعدم المساواة، واللامبالاة".