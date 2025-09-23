جوارديولا يحسم موقف مرموش من مواجهة السيتي في كأس الرابطة

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب النجم المصري عمر مرموش عن مباراة الفريق المقبلة أمام هدرسفيلد تاون، في إطار منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كابيتال ون) لموسم 2025-2026.

وأكد جوارديولا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق سيجري تغييرات عديدة في التشكيل الأساسي خلال لقاء الغد، قائلًا:«نحترم البطولة بالطبع، فقد تُوجنا بها 4 مرات من قبل، لكن الأولوية الآن لتجنب الإصابات».

وأضاف: «الثلاثي عمر مرموش وآيت الله نوري وريان شرقي غير قادرين على المشاركة بسبب الإصابة، كما أن إرلينج هالاند لم يشارك في مران الأمس، وسنُقيم موقفه».

ويغيب مرموش عن مانشستر سيتي منذ تعرضه لإصابة على مستوى الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتُقام المباراة غدًا الأربعاء، حيث يسعى السيتي لعبور عقبة هدرسفيلد ومواصلة مشواره نحو اللقب الخامس في تاريخه بالبطولة.