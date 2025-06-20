الأردن: سقوط نحو 100 مقذوف وشظية منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، الخميس، أن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في مناطق متفرقة بالمملكة، منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران المستمر لليوم السابع.

ونقل تلفزيون "المملكة" عن مدير الاستجابة الإعلامية في المركز أحمد النعيمات، قوله إن المقذوفات تناثرت في مواقع متعددة ولا يمكن التحكم بمكان سقوطها، مؤكدا في الوقت نفسه أن "مستوى المخاطر في الأردن حتى اللحظة غير مقلق".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، إصابة طفلين بسقوط طائرة مسيرة في لواء الأزرق وسط البلاد، في ثاني حادثة منذ التصعيد، بعد إصابة 3 أشخاص السبت، في إربد (شمال) جراء سقوط جسم مجهول.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات عن سقوط أجسام غير معروفة في عدد من المحافظات، بينها العاصمة عمان، دون تسجيل إصابات، فيما لم تحدد طبيعة هذه الأجسام أو مصدرها.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، أغلق الأردن مجاله الجوي عدة مرات، وأعلن اعتراض أجسام جوية دخلت أجواءه، مؤكدا رفضه أن يكون ساحة للصراع بين أطراف النزاع.

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران على هذا الهجوم بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

وبحسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية يوم الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا وإصابة 1277 آخرين، معظمهم مدنيون.

ومع غياب تحديث رسمي جديد، أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى في إيران ارتفع إلى نحو 639 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1329 مصابا، حتى صباح الخميس، في حصيلة تستند إلى توثيق ميداني.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية، التي شملت موجات مكثفة من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.