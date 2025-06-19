إسرائيل: مقتل 24 شخصا وإصابة 838 آخرين جراء الهجمات الإيرانية

كشفت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن إطلاق إيران أكثر من 400 صاروخ، سقطت في نحو40 موقعًا، منذ الجمعة الماضية.

وبحسب ما نشره موقع القناة «12» العبرية، أدت الهجمات الإيرانية إلى مقتل 24 شخصًا وإصابة 838 آخرين، بينهم 11 إصابة خطيرة، فضلًا عن إجلاء 5 آلاف شخص من منازلهم.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه «نجح في تنفيذ الموجة 14 من الهجمات المشتركة القوية على أهداف استراتيجية للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة».

وأجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، جولة تفقدية لإحدى قواعد القوات الجوفضائية، مؤكدا مواصلة مهاجمة كل هدف يتبع للنظام الإسرائيلي، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأضاف موسوي: «لا نرى أي قيود أمامنا»، مشيدا بالمعنويات العالية وبالأداء العملياتي والردود الساحقة والدقيقة للقوات الجوفضائية في الحرس الثوري.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة 13 يونيو الجاري، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران، في عملية أطلقت عليها اسم «الأسد الصاعد»، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسئولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

من جانبه، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه «مصيرا مريرا ورهيبا»، ردًا على جريمتها وعدوانها.

وردت إيران بعد ساعات بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم «الوعد الصادق 3»، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.