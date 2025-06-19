حمدي فتحي: الثقة سلاح الأهلي للفوز على بالميراس

قال حمدي فتحي، لاعب خط وسط الأهلي إنه وجميع لاعبي الفريق جاهزون لمواجهة بالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

قال حمدي فتحي "جميع اللاعبين في أعلى درجات التركيز خلال التدريبات، ويعملون بكل جدية على تنفيذ التعليمات الفنية، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق البرازيلي".

أضاف عبر الموقع الرسمي للأهلي "أغلقنا ملف مباراة إنتر ميامي، وكل تركيزنا الآن منصب على مواجهة بالميراس، لأنه منافس قوي ويضم عناصر مميزة، لكن لاعبي الأهلي يملكون الثقة في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز".

وختم نجم الأهلي "أشكر جماهيرنا على الدعم المتواصل للفريق واللاعبين في كل مكان، جمهورنا يصنع الفارق دائما، لما يمثله من دعم معنوي كبير يساعد الفريق في كل مباراة".