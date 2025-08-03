الكويت تطلق حملة إغاثية عاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

أطلقت وزارة الشئون الاجتماعية الكويتية اليوم الأحد، الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية والمبرات الكويتية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحملة تأتي انطلاقا من الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت، وامتدادا لرسالتها الثابتة في دعم القضايا العادلة ومساندة الشعوب المنكوبة، وتجسيدا لمواقفها الإنسانية الثابتة، والتزاما بدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها حاليا.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية من الطحين والمواد الغذائية للأهل المتضررين في غزة، على أن تستمر التبرعات المالية لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم عبر الرابط الإلكتروني التالي: حملة الكويت لإغاثة أهلنا في غزة (gaza.myfatoorah.com).

وذكرت أن رقم التبرعات وصل حتى ساعة إعداد هذه المادة إلى 895.36 ألف دينار كويتي، قائلة إن الحملة تستقبل أيضا التبرعات الغذائية العينية وفق الضوابط المعتمدة، على أن يتم شراء المواد الغذائية حصرا من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1461)، مع قيام الهلال الأحمر الكويتي بتنسيق تسليم المساعدات إلى الجهات الإغاثية المختصة في مصر والأردن وفلسطين.