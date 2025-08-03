 سيلتا فيجو يستهدف ضم حارس برشلونة مجانا - بوابة الشروق
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سيلتا فيجو يستهدف ضم حارس برشلونة مجانا

وكالات
نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 2:12 م | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 2:12 م

لم يكن من المنتظر أن يعود سيلتا فيجو للبحث عن حارس مرمى جديد، هذا الصيف، بعدما أتم صفقة الروماني، يونوت أندري رادو، ليكون الحارس الأساسي في الموسم الجديد.

لكن مع مرور مباريات التحضير، بدأت الشكوك تتزايد حول مستوى الحارس القادم من إنتر ميلان، وهو ما أعاد اسم إيناكي بينيا، حارس برشلونة، إلى واجهة اهتمامات النادي الجاليسي.

ورغم أن بينيا كان قد ابتعد عن رادار سيلتا، بسبب سياسة النادي المالية المتحفظة، فإن المستجدات الأخيرة أعادت الأمل في إمكانية ضمه، خاصةً مع أنباء قرب فسخ عقده مع برشلونة، بشرط تسجيل الحارسين خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني أولًا.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن سيلتا فيجو لا ينوي دفع أي مقابل مادي لضم بينيا، ويشترط فك اللاعب ارتباطه ببرشلونة، إضافة إلى موافقته على تخفيض راتبه بشكل كبير.

يُذكر أن سيلتا فيجو لجأ كثيرا إلى لاعبين من مدرسة برشلونة، في السنوات الأخيرة، إذ ضمّ كل من أوسكار مينجويزا وكارليس بيريز، إلى جانب صفقة فيران جوتجلا هذا الصيف.


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