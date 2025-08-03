وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق: عربات جدعون عملية عبثية وانجرار وراء سياسات نتنياهو الكارثية

وجّه وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان الأسبق، وعضو الكنيست السابق موشيه يعالون، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس هيئة الأركان الحالي إيال زامير، عبر تغريدة على منصة «إكس»، حذر فيها من استمرار الانجرار وراء سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وصفها بـ«الكارثية» و«الهدامة».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، اليوم الأحد، قال يعالون، موجهًا حديثه إلى رئيس الأركان: «آمل أنك توصلت إلى قناعة بأن عملية عربات جدعون لم تكن سوى عربة حمار المسيح المنتظر»، في إشارة ساخرة إلى عبثية العملية وفشل أهدافه.

وذكر أن «رفض نتنياهو عقد جلسة للكابينت لمناقشة المرحلة المقبلة، ما هو إلا محاولة للاستمرار في نهجه المدمر، وتحقيق حلم سموتريتش في الحسم واحتلال غزة، وارتكاب عمليات تطهير عرقي لإقامة مستوطنات على أنقاضها».

وأضاف أن المستوى السياسي يتخلى عن المختطفين ويضحي بحياة الجنود، مؤكدًا أن الجيش أنهى عملياته في غزة قبل عام، لكن القيادة السياسية ترفض الاعتراف بذلك، وتصر على الاستمرار بالحرب ضمن ما وصفه بـ«خطة المعسكر السني المعتدل لاستبدال حكم حماس وتشكيل حكومة تكنوقراط».

واختتم رسالته بمناشدة لزامير: «أناشدك أن تحافظ على الجيش، وتمنعه من تنفيذ تعليمات غير قانونية قد تجرّنا إلى مزيد من التعقيدات والتحديات».

وتعهّد بالعمل «بالتعاون مع نصف الشعب على إسقاط حكومة الخراب، حكومة الفاسدين، وإلقائها إلى مزبلة التاريخ بأسرع وقت ممكن، لمنع الخراب القادم»، وفق تعبيره.



