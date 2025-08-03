 بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري .. تفاصيل القبض على صانع محتوى ومدير أعماله - بوابة الشروق
الأحد 3 أغسطس 2025 12:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري .. تفاصيل القبض على صانع محتوى ومدير أعماله

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 12:45 م | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 12:45 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صانع المحتوى" شاكر محظور دلوقتي" ومدير أعماله لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

تلقت أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة ) وبحوزته (سلاح نارى "غير مرخص") وبرفقته "مدير أعماله" وضبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، أيس") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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