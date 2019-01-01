زلزال يضرب أثينا والآلاف يهرعون إلى الشوارع

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شمال غرب أثينا، اليوم الجمعة وهرع الآلاف من منازلهم إلى الشوارع وقد أصابهم الفزع.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (أيه أر تي) أنه لم ترد تقارير على الفور عن خسائر بشرية أو حدوث أضرار للبنية التحتية.

ونقلت الهيئة عن الخبراء قولهم إن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا من شمال غرب أثينا على عمق نحو 15 كيلومترات.

وأضافت أن التيار الكهربي انقطع عن أجزاء من المدينة، كما انهارت شبكة الاتصالات بشكل مؤقت بسبب محاولة الكثير من الأشخاص التواصل مع غيرهم في نفس الوقت.