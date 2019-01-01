الخارجية الروسية تدين قرار تمديد حبس الصحفي الروسي في أوكرانيا

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا القرار الذي أصدرته محكمة أوكرانية اليوم الجمعة بتمديد حبس الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا" حتى 19 سبتمبر القادم، واصفة إياه بالأمر "المخزي".

وكتبت زخاروفا في تغريدة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقة على القرار "مشين ومخز، تلك هي القيم الأوروبية"، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكانت محكمة في كييف قد مددت في وقت سابق اليوم حبس فيشينسكي على ذمة القضية لمدة 60 يوما وأجلت جلسات محاكمته حتى 16 سبتمبر القادم، حيث طلب مكتب المدعي العام تمديد فترة الاعتقال لمدة شهرين، وبرر المدعي العام قرار التمديد بحقيقة أن فيشينسكي يحمل الجنسية الروسية ويمكنه مغادرة الأراضي الأوكرانية وأيضًا الضغط على الشهود.

وعارض الدفاع تمديد الإجراء وطالب المحكمة بالإفراج عن فيشنسكي بموجب الضمان الشخصي.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم أن بلاده مستعدة لمبادلة فيشينسكي بالمخرج السينمائي الأوكراني أوليج سينتسوف المعتقل في روسيا، شريطة أن يتم الإفراج عن كل منهما في وقت واحد.

وقال فيشينسكي بعد جلسة استماع المحكمة اليوم الجمعة: "لا أعلم أي شيء عن ذلك .. يبدو لي أن هذه توجهات القوة السياسية الخارجية، للحديث عن نوع من هذا التبادل".

وكان فيشينسكي رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا" المتفرعة عن وكالة "نوفوستي" الروسية، قد اعتقل في أوكرانيا في 15 مايو 2018، حيث يواجه تهما تتعلق بدعمه لجمهوريات دونباس والخيانة العظمى وأصدرت محكمة مدينة خيرسون قرارا بحسبه شهرين على ذمة القضية في 17 مايو 2018، وجددت حبسه مرات عدة.

وينكر الصحفي الروسي جميع التهم الموجهة إليه، وفي حال أدين بها، سيواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.